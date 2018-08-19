"Любит страдать по моральным уродцам", блогер о разводе Акиньшиной

Как только Сергей Шнуров объявил о разводе, его бывшая Оксана Акиньшина также поспешила сообщить, что расстается со своим мужем. Ведь «старая любовь не ржавеет», уверена скандальный блогер Лена Миро, и актриса тут же побежит «утешать любовь всей ее жизни».

«Едва алкоголик Шнуров развёлся с гуляющей по чужим постелям женой, его бывшая решила зазря время не терять. У Оксаны, очень невнятной актриски, был муж, двое детей. Но разве это остановит от дурного поступка бабу, которая хочет романтики?», - вопрошает Миро в своем блоге.

По мнению автора, такие как Акиньшина «любят страдать по моральным уродцам» Она уверена, что история будет повторяться – Акиньшина станет бегать за Шнуром, лечит его от алкоголизма, пить с ним, «чтобы ему меньше досталось», регулярно находить его в постели с другими бабами и все прощать. Ровно до того момента, пока в жизни музыканта не появится очередная Матильда и он снова бросит Акиньшину. Только будет все это в этот раз по ускоренной программе, потому что «подонок как был подонком, так и остался им».

«Как только появляется мизерный шанс на воссоединение с большой любовью всей жизни, баба будто с цепи срывается. Крушит всё вокруг - семью, добрые отношения, бросает детей. Зачастую рвёт и с подругами, родными людьми, которые пытаются её обуздать, воззвать к разуму, открыть глаза на то, что она в моменте творит. В таких ситуациях мне не жалко обезумевших баб. Мне жаль детей, брошенного мужа, которые не виноваты ни в чём. А баба, оставшаяся у разбитого корыта, своё сама заслужила», - уверена Лена Миро.

«Вот что надо иметь в голове, чтобы в 16 лет с взрослым мужиком сожительствовать. И что ещё можно ожидать от женщины, которая старшего ребенка бросила и на бабушку повесила? Детей жалко. Надеюсь, они с Шнуром не будут контактировать», «А, может там была "золотая клетка"? Ни ребенка не дали взять с собой, ни кинематографа. Любая бунтарка свихнется от скуки!», - разделились во мнениях пользователи.