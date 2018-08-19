Стало известно, какое имя получил новорожденный сын Александра Овечкина

Утром в воскресенье, 19 августа, стало известно, как хоккеист Александр Овечкин и его жена Анастасия Шубская назвали своего новорожденного сына. Супруги впервые стали родителями в минувшую субботу.

В пресс-службе клуба "Вашингтон Кэпиталз", капитаном которой является Овечкин, сообщили, что малыш получил имя Сергей, передает "7 Дней".

Поклонники Александра и Анастасии поздравляют новоиспеченных отца и мать с пополнением и пишут им огромное количество добрых слов. Нашлись, однако, и те подписчики, которые раскритиковали Овечкиных за то, что они дали малышу столь распространенное имя.