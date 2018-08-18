Российская певица Ирина Дубцова попала под сильнейший шторм. 36-летняя артистка решила отправиться на ночную рыбалку, однако она не могла предположить, что на неё обрушится стихия.

Популярная исполнительница Ирина Дубцова проводит свой отпуск на Мальдивах. Заказав у местных жителей транспорт, артистка российского шоу-бизнеса отправилась на рыбалку. Как только она отплыла от берега, Дубцова оказалась в эпицентре сильнейшего шторма. В результате стихии, был повален маяк, а лодка, на которой рыбачила певица чуть ли не перевернулась.

«Шторм, в который мы сегодня попали на рыбалке, не описать словами. И видео в сторис не передаёт даже части ужаса, который я испытала. В одночасье налетел сильный ветер, начался страшный ливень, который из-за ураганного ветра лил не вертикально, а горизонтально», - написала Ирина. Как отмечает артистка, справиться со страхом ей помогли её оптимизм и «улыбки мальдивских матросов».

«Страшно было очень, скажу я вам ! Огромные волны накрывали местную лодку «дони», ветром нас сорвало с якоря и немножко помотало по волнам!», - продолжила певица. После произошедшего артистка решила приостановить рыбалку и продолжить свой отдых без активной деятельности.

Подписчики Дубцовой написали, чтобы артистка берегла себя, и пожелали ей хорошего отдыха. «Береги себя, Ирина! Ты нам нужна!», «Хорошего Вам отдыха и берегите себя, Ирина», - прокомментировали поклонники.