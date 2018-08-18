Лолита опубликовала видео с избавлением от одежды

Популярная певица Лолита на своей странице в Instagram опубликовала архивную видеозапись, в которой она раздевается во время выступления. Она прокомментировала, что разместила запись в преддверии своего 55-летия.

В размещенном ролике Лолита исполняет песню в дуэте с Игорем Угольниковым. "Вы всегда шикарны, а возраст - это цифры, просто стали старше и мудрее, красивее", - пишут поклонники. И предсказывают, что юбилейное выступление будет очень зажигательным.