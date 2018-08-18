Ну вот модно нынче разводиться, модно и прибыльно. У кого-то гонорары до небес подскакивают, кто-то получает больше внимания и славы, у кого-то увеличивает число сочувствующих подписчиков в социальных сетях. О разводе с мужем продюсером Арчилом Геловани сообщила актриса Оксана Акиньшина.

«Наверное, это лучше, чем грязные газеты с ложной информацией! Поэтому, сообщаю сама о своём разводе с мужем! Надеюсь, все пройдёт спокойно, быстро и не причинит вреда детям!», - написала она в Instagram.

Поклонники уже давно заметили разлад в семье продюсера и актрисы. Акиньшина в последнее время переехала обратно в Россию, вернулась к светской жизни, вновь стала сниматься. А недавно и вовсе порадовала поклонников фотографией со своим бывшим возлюбленный Сергеем Шнуровым. И, конечно же, пользователи связали оба развода звезд и предположила, что в скором времени смогут увидеть своих кумиров вместе.

«Уже заранее было известно, что брак обречён. Более разных людей трудно представить», «Дура она! Дождалась его развода, простила измены и опять к нему побежит», «Чую, мы будем наблюдать счастливые ваши фото с Сергеем! Вы классная пара, всегда нравились вместе», «Жаль детей, и жаль ребёнка Акиньшиной которого она бросила! Дорогая Акиньшина, пересмотри свой фильм «Лиля навсегда»! Может из кукушки превратишься в порядочную мать»., «Ну, может, хоть теперь вы заберёте назад старшего сына!!! Или вы уже совсем за него забыли?», - написали в комментариях пользователи.

Пара Геловани-Акиньшина прожили в браке 6 лет, у них за это время родилось двое детей.