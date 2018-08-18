Фото Юлии Зиминой без макияжа вызвало ажиотаж в сети

Фото телеведущей и актрисы Юлии Зиминой без макияжа восхитило ее поклонников. Без прикрас 37-летняя теледива выглядит не старше, чем лет на 18. Интересно, что сфотографировала маму малышка-дочь Зиминой - звезды сериала "Кармелита".

Публикация от Юлия Зимина (@yuliaziminaa)14 Авг 2018 в 2:01 PDT

Публикация от Юлия Зимина (@yuliaziminaa)17 Авг 2018 в 2:12 PDT

Телеведущая не скрывает свою Симу. В Инстраграм несколько дней назад Зимина опубликовала фото с коллегой по "Доброму утро" и дочкой. Малышка растет красавицей в маму.

А на фото актрисы без макияжа отреагировала коллега Юлии Лариса Гузеева. Гузеева и Зимина не только работают вместе, но и дружат. "Как же я люблю вас, мои девочки родные!" - написала Лариса, оценив фото Юли.

"Время идёт, но оно над вами не властно. Вы прекрасны в любом обличие: с макияжем и без, с укладкой и без, утром не проснувшись и т д. Именно в этом и проявляется истинная красота. Искренне и от души", - пишут в комментариях Зиминой.

Телеведущая как-то рассказала об удивительном кольце, которое ей во время беременности, когда она носила под сердцем Симу, подарила старшая подруга.

Актрисы подружились после того, как работая над антрепризой "Буря в стакане воды", гурман Лариса Гузеева угостила худенькую Юлию хлебом с салом. Зимина не отказалась.