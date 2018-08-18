Волочкова возмутила новыми фото: со священником и шпагат на дереве
18 августа 2018, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
К фотографиям Анастасии Волочковой со шпагатом общественность уже почти привыкла. Но подпись балерины к фото со священником многих возмутила. Волочкова признается, что она посещает святые места, храмы, монастыри, молится.
На отдыхе на греческим острове Корфу артистка побывала в Монастыре Пресвятой Богородицы Кассопитры. Единственный насельник этого монастыря на острове, он же и настоятель обители схиархимандрит Поликарп. Отец Поликарп начал путь на Святой Горе Афон. Священник известен любовью к православной Руси.
Волочкова сфотографировалась с монахом и подписала фото, допустив ошибку в написании чина отца Поликарпа: "Схиандримандрит Поликарп благословил меня написать добрые слова и призвать многих к благоразумию и доброте". "Настя, со схиархимандритом вы конечно намудрили!" - написали в комментариях об ошибке.
"Ходит по монастырям, берет благословение, а потом голая светится !!!", - возмущаются подписчики и призывают: "Настя аууу, опомнитесь".
Действительно, на следующих страницах Волочкова выкладывает фотографии со своим любимым шпагатом.
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