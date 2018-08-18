Певец Данко отказывается помогать больной дочери, алименты требуют через суд

Певец Александр Фадеев, известный под своим сценическим псевдонимом Данко, бросил семью и не общается с больной дочерью. Гражданская жена исполнителя и мать его двух детей, пришла на телевидение, чтобы потребовать у него денег на содержание ребенка.

В студии программы «Пусть говорят» Наталья Устюменко рассказала, что когда в семье родилась вторая дочь – Агата, которой врачи поставили неутешительный диагноз, справиться с тяжелейшим испытанием паре не удалось. Проблемы и обиды наваливались как снежный ком и в итоге семья распалась.

Деньги на содержание девочек певец давал, организовывал благотворительные концерты, но какой-то официально фиксированной суммы между родителями оговорено не было. Сейчас же Наталья решила обратиться к адвокатам, и потребовала ежемесячно 50 тысяч рублей. Однако договориться о помощи не получилось. «С нами связался представитель Данко и сообщил, что певец не готов подписать алиментное соглашение», – рассказала Наталья в студии.

Как выяснилось впоследствии певец вовсе не отказывается помогать детям. Старшая дочь вообще несколько лет жила у него полностью на его обеспечении. А вот с младшим ребенком он не может найти контакт.

Кстати, как рассказала Яна Поплавская, которая знакома с ситуацией в семье Данко и с диагнозом Агаты, ей трудно осуждать за это певца. Ребенок не видит, не говорит и как считают врачи, мозг его не способен адекватно воспринимать действительность. В таких случаях 90% отцов просто не выдерживают, а Данко не отказывается помогать, он просто против фиксированной суммы.

«То, что вы тут плетете интриги, и записываете на диктофон мои разговоры – делайте, что хотите. Все равно вы мою любовь к детям не убьете! А Наталье я больше не верю и ожидаю от нее любой подлости», - возмутился артист. В общем, похоже, что двое бывших возлюбленных просто никак не могут договориться, а Наталья умело разыгрывает козырь с детьми.

Ситуацию спасла адвокат Данко, сообщив, что они готовы сесть за стол мирных переговоров и обсуждать финансовые вопросы при условии четкого понимания, что деньги пойдут именно на содержание детей.

Не смотря на то, что прогрмма закончилась вполне мирно, Данко на страницах своей социальной сети опубликовал видео, в котором рассказал о скандальном шоу. "Все как вы любите", - презрительно заметил певец.