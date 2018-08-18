Дочь Ренаты Литвиновой восхитила фигурой в купальнике

Дочь актрисы Ренаты Литвиновой 17-летняя Ульяна Добровская, как и ее знаменитая мама - настоящая красавица. Девушка отдыхает и показывает в сети фотографии, одна из них - Ульяна в купальнике. Этой фотографией восхищены подписчики девушки. Ульяна восхитила их точеной фигурой.

"Какая хорошенькая, Боже...", "Очень красивый купальник и фотогеничная Ульяна )", "Красавица, а фигура бомба" - пишут в комментариях к снимку. "Новая Елена Перминова", - сравнили девушку с известной моделью. А продюсер фильма "Обители зла" Джереми Болт заметил, что дочь Литвиновой похожа на Миллу Йовович, - сообщает 7days.ru.

Наследница актрисы Ульяна Добровская уже снималась в кино. Голливудский продюсер посмотрел фильмы с участием Ульяны. Он считает, что Голливуд нуждается в притоке свежей крови и порекомендовал своим коллега присмотреться к этой девушке.

Публикация от Uliana Dobrovskaya (@ulianadobrovskaya)16 Авг 2018 в 8:17 PDT