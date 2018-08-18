Лера Кудрявцева показала подарки новорожденной дочери

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров принимают поздравления с рождением дочери.

Сразу после появления дочки на свет мама Лера выложила в Инстаграм первое фото малышки.

А теперь демонстрирует подарки, которыми ее завалили друзья и коллеги. У новорожденной уже появились нарядные платьица, наряд для крещения и свой набор посуды. Букет цветов и подарки от себя передал теледиве коллега и близкий друг Леры Андрей Разыграев, - сообщает 7days.ru.

Появились сообщения в СМИ об имени, которое Лера и Игорь выбрали для дочки - Мария. Мария - одно и самых популярных имен во всем мире. Поклонники пары думали, что знаменитости выберут для дочери какое-то оригинальное имя и считают, что Мария - слишком просто. Имя Мария, кстати, означает "возлюбленная", "желанная".

До сих пор нет информации, выписалась ли Лера из роддома, и вообще, в какой стране она рожала. Предполагалось, 47-летняя Кудрявцева полетит рожать в Америку. Но последние месяцы до родов она находилась в России.

"Игорь , поздравляем с рождением доченьки, пусть растёт здоровенькая ваша куколка", "Поздравляю вас с пополнением, желаю вам всего самого наилучшего. А маленькая ляля радует родителей", - поздравляют Игоря и Леру в сети.

До рождения второго ребенка Кудрявцева успела стать бабушкой. Сама она ничего по этому поводу не разглашает, но, как узнали СМИ, старший сын телезвезды стал отцом мальчика.