Жена футболиста Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в Испании

Жена петербургского футболиста Юрия Жиркова Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в испанской Марбелье. Об этой страшной истории рассказала сама многодетная мама. Инна отдыхает с детьми в Марбелье. После того, как она пережила инцидент, после бессонной ночи, Жиркова рассказала, что чуть не утонула в море на руках с младшим сыном.

После этой истории она сделала вывод, что жизнь у человека одна, и единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь, а не какие-то драгоценности и дорогие вещи.

29-летняя мама троих детей написала пост в Instagram. За день до происшествия Инна Жиркова решила быстро, пока спят детки, сбегать на пляж искупаться в море. Про часы забыла, не сняла их с руки. А выйдя из воды увидела, что лишилась их. Переживала так, что не спала всю ночь.

"...ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких", - написала супруга футболиста. (орфография и пунктуация сохранены).

Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova)16 Авг 2018 в 1:53 PDT