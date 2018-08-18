Жена футболиста Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в Испании
18 августа 2018, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]
Жена петербургского футболиста Юрия Жиркова Инна Жиркова чуть не погибла с младшим сыном в испанской Марбелье. Об этой страшной истории рассказала сама многодетная мама. Инна отдыхает с детьми в Марбелье. После того, как она пережила инцидент, после бессонной ночи, Жиркова рассказала, что чуть не утонула в море на руках с младшим сыном.
После этой истории она сделала вывод, что жизнь у человека одна, и единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь, а не какие-то драгоценности и дорогие вещи.
29-летняя мама троих детей написала пост в Instagram. За день до происшествия Инна Жиркова решила быстро, пока спят детки, сбегать на пляж искупаться в море. Про часы забыла, не сняла их с руки. А выйдя из воды увидела, что лишилась их. Переживала так, что не спала всю ночь.
"...ночью плохо спала, переживала из-за этого, пока вчера кое-что не случилось. Я на руках с младшим сыном чуть не утонула. И знаете, когда я вылезла из этого, я совершенно точно поняла, что все в этой жизни происходит не просто так, я поняла, что из-за потери вещей, пусть и дорогих тебе, можно расстраиваться, но точно не убиваться от горя. Жизнь одна, что-то уходит, что-то приходит. Единственное, что важно - это здоровье и наша жизнь. Я просто хочу всем пожелать удачи и везения, берегите себя и ваших близких", - написала супруга футболиста. (орфография и пунктуация сохранены).
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