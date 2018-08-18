Супруг Алены Водонаевой сообщил о ее второй беременности прямо со сцены

Догадки поклонников о второй беременности Алены Водонаевой подтвердились. И известно об этом стало если не из первых уст, то уж точно из вторых. Супруг звезды скандальной телестройки сообщил об этом прямо с сцены.

Диджей Косинус, он Алексей Комов, он же муж теледивы, выступая на музыкальном фестивале в Нижнем Новгороде, одну из своих композиций посвятил Алене. «Для моей любимой беременной жены», – заявил музыкант со сцены.

Сама Алена скрывает информацию о своей беременности. Более того, на замечания поклонников в Instagram к одному фото, где былзаметен округлившийся живот девушки, она ответила, что просто «объелась дыни». Однако фолловеры не поверили своему кумиру, они связали недавнюю свадьбу Водонаевой и Косинуса с предстоящим пополнением в их семье, пишет eg.ru.

Напомним, отцом первого ребенка Алены – Богдана стал бизнесмен Алексей Малакеев.