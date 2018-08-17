Полина Гагарина показала свою маму в молодости
17 августа 2018, 20:24 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная певица Полина Гагарина поздравила свою маму с днем рождения и опубликовала ее фотографии, когда женщина была молодой. "Глаз не оторвать", - отмечают в комментариях поклонники Полины.
Певица написала, что мама для нее - главная женщина в жизни и пожелала здоровья, отметив, что "остальное на нас".
Подписчики подчеркнули, что Полина очень похожа на маму и присоединились к поздравлениям.
Мама Полины - профессиональная танцовщица, хореограф-постановщик модельного агентства, балерина Екатерина Мукачева. Она долгое время работала по контракту в Греции.
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