Полина Гагарина показала свою маму в молодости

Популярная певица Полина Гагарина поздравила свою маму с днем рождения и опубликовала ее фотографии, когда женщина была молодой. "Глаз не оторвать", - отмечают в комментариях поклонники Полины.

Певица написала, что мама для нее - главная женщина в жизни и пожелала здоровья, отметив, что "остальное на нас".

Подписчики подчеркнули, что Полина очень похожа на маму и присоединились к поздравлениям.

Мама Полины - профессиональная танцовщица, хореограф-постановщик модельного агентства, балерина Екатерина Мукачева. Она долгое время работала по контракту в Греции.