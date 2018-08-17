Идеальная фигура Бузовой восхитила поклонников

Поклонники певицы и телеведущей Ольги Бузовой пришли в восторг, увидев ее новый снимок в купальнике. Знаменитость, которая очень следит за своим внешним видом, похвасталась идеальной фигурой.

На фото Ольга запечатлена в стильном купальнике цвета хаки. Поклонники отметили, что Бузова благодаря тренировкам смогла добиться столь желанных женщинами "кубиков" на животе. Кроме того, многие подчеркнули, что руки артистки выглядят более рельефными, чем раньше.

Однако и в этой ситуации некоторые фолловеры нашли, к чему придраться. По мнению ряда подписчиков, Ольге не следовало заплетать косички, поскольку у нее не слишком густые волосы, а такая прическа лишь подчеркивает этот недостаток.