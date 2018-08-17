Дочери Ксении Бородиной на пляже в Италии понадобилась помощь спасателей

Старшей дочери телеведущей Ксении Бородиной потребовалась помощь спасателей на пляже в Италии. В настоящий момент знаменитость отдыхает за границей вместе с супругом и двумя детьми – Марией и Теоной.

Мать и дочери находились на пляже, когда Ксения заметила, что девочка бежит, поджимая ногу. Бородина решила, что песок слишком горячий, однако впоследствии выяснилось, что Марусю кто-то ужалил. Оказалось, что это была рыба, которая прячется в песке и может очень больно кусать.

Телеведущая отметила, что взрослые мужчины при укусе такой рыбы воют от боли, а ее дочь не проронила ни единой слезинки. На место инцидента незамедлительно подоспели спасатели, которые сообщили, что девочка должна поместить ногу в горячий песок на полчаса. Через 30 минут боль утихла.