Актер Алексей Панин лично объяснил, что произошло в самолете в Симферополе в четверг вечером. Панин три часа назад опубликовал видеозапись из Крыма. Актер находился в Крыму вместе со своей дочерью Анной. Оказывается, девочка не была в Симферополе и захотела посмотреть этот город. Полиция аэропорта Симферополя опровергла дебош. Панин решил остаться в Крыму

Они решили задержаться в Крыму на денек. "У нас никаких проблем не было, авиакомпания мне не предъявляла никаких претензий, ни бортпроводница, ни летчик, не было проблем и у полиции", - сказал Алексей Панин в интервью ТАСС. Актер призвал СМИ не врать, не устраивать "бурю в стакане". Он уверяет, что никакого дебоша, о котором сегодня пишут в прессе, на борту самолета не было.

Но самолет, на котором Алексей Панин с дочкой собирался вернуться в Москву, вылетел из Симферополя с опозданием на два часа.