Панин лично объяснил, что произошло в самолете в Симферополе
17 августа 2018, 13:23 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Алексей Панин лично объяснил, что произошло в самолете в Симферополе в четверг вечером. Панин три часа назад опубликовал видеозапись из Крыма. Актер находился в Крыму вместе со своей дочерью Анной. Оказывается, девочка не была в Симферополе и захотела посмотреть этот город.
Они решили задержаться в Крыму на денек. "У нас никаких проблем не было, авиакомпания мне не предъявляла никаких претензий, ни бортпроводница, ни летчик, не было проблем и у полиции", - сказал Алексей Панин в интервью ТАСС. Актер призвал СМИ не врать, не устраивать "бурю в стакане". Он уверяет, что никакого дебоша, о котором сегодня пишут в прессе, на борту самолета не было.
Но самолет, на котором Алексей Панин с дочкой собирался вернуться в Москву, вылетел из Симферополя с опозданием на два часа.
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