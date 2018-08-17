В сети "распекают" Волочкову за новое пикантное фото
17 августа 2018, 13:02 [ «Аргументы Недели» ]
Балерина Анастасия Волочкова активный пользователь соцсетей, ни дня не может прожить, чтобы не "закинуть" в сеть свое фото. Большинство фотографий 42-летней Волочковой ее поклонники обсуждают - хвалят или ругают.
Бывает, Настя выложит такое фото, что отключает комментарии, понимая, какие могут быть отклики.
Вот такое, например.
Балерина подписала снимок: "То, что хотела сказать, выразила иероглифами.. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я-поплавать!" (Орфорграфия сохранена).
Ругают артистку за то, что она часто показывает свои "страшные" стопы. А Анастасия отвечает, что это натруженные ноги. И люди должны знать, что такое труд танцовщицы. Не просто выйти на сцену и исполнить такие "па", как это делает балерина. Волочкова много времени проводит у станка, прежде чем дать концерт.
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