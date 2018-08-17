Балерина Анастасия Волочкова активный пользователь соцсетей, ни дня не может прожить, чтобы не "закинуть" в сеть свое фото. Большинство фотографий 42-летней Волочковой ее поклонники обсуждают - хвалят или ругают. Суд вынес приговор по делу водителя Волочковой

Бывает, Настя выложит такое фото, что отключает комментарии, понимая, какие могут быть отклики.

Вот такое, например.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)16 Авг 2018 в 5:09 PDT



Балерина подписала снимок: "То, что хотела сказать, выразила иероглифами.. Это непереводимая игра слов! Присаживайтесь и отдыхайте! А я-поплавать!" (Орфорграфия сохранена).

Ругают артистку за то, что она часто показывает свои "страшные" стопы. А Анастасия отвечает, что это натруженные ноги. И люди должны знать, что такое труд танцовщицы. Не просто выйти на сцену и исполнить такие "па", как это делает балерина. Волочкова много времени проводит у станка, прежде чем дать концерт.