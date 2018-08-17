Солист группы "Руки вверх" Сергей Жуков разволновал своих поклонников, опубликовав видеозапись из больничной палаты. По признанию певца, по настоянию врачей он прервал гастроли и вынужден лечиться в больнице. 42-летнему Жукову предстоит третья операция.

Бывший продюсер певца Андрей Маликов прокомментировал болезнь артиста. Продюсер подтвердил словам Сергея, что он ежемесячно дает по 20 концертов. Маликов рассказал, что артист после каждого выступления около полутора часов приходит в себя.

Продюсер отметил, что по молодости музыканты этого коллектива не только "пахали", но еще и прилично выпивали после концертов. Это, несомненно, могло сказаться на здоровте. "Плюс Серега в юности употреблял анаболики, когда "железками" занимался. Это ему и поломало организм", — добавил экс-продюсер Жукова.

Андрей отметил, что у Жукова проблемы с весом. Он то поправляется, то снова худеет. Маликов уверен, что такие нагрузки на организм тоже негативно сказались на здоровье артиста, сообщает EG.ru.

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)2 Авг 2018 в 1:30 PDT

"Вам Сергей здоровье побольше) мы переживает очень-очень", - пишут поклонники.