В список самых высокооплачиваемых актрис мира попали две жены Брэда Питта

В сети на днях появился рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира в 2018 году. Интересно, что в данный список на сей раз попали сразу две бывшие супруги голливудского артиста Брэда Питта.

На первой строчке рейтинга оказалась 33-летняя Скарлетт Йоханссон, которая за год заработала 40,5 миллиона долларов. Вторую позицию занимает Анджелина Джоли, которая сейчас пытается с наименьшими для себя потерями развестись с Питтом. Заработок актрисы составил 28 миллионов долларов.

На третьем месте оказалась предшественница Джоли Дженнифер Энистон, доход которой за этот год составил около 20 миллионов долларов. За ней следует звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс, а также "блондинка в законе" Риз Уизерспун, передает teleprogramma.pro.