Пелагея вышла замуж за своего мужа во второй раз и показала свадебное фото

Пелагея вышла замуж за своего мужа хоккеиста Ивана Телегина во второй раз и показала свадебное фото.

Артистка и спортсмен, воспитывающих дочь, решили устроить себе праздник и сыграли вторую свадьбу.

Пелагея и Иван отдыхали на райских островах еще в начале лета, тогда же и устроили второе бракосочетание на Мальдивах.

Без лишних глаз молодожены дали друг другу клятву в вечной любви. О свадьбе знаменитостей СМИ узнали от близких знакомых пары, сообщает teleprogramma.pro. Пелагея была в кружевном белом свадебном платье, а Иван - в легкой белой рубахе. Во время церемонии местные музыканты играли для пары романтические мелодии. А вечером у супругов был романтический ужин на побережье океана.

Певица Пелагея и олимпийский чемпион Иван Телегин поженились летом 2016 года. "Ай какая счастливая -мы рады за тебя!!!!"- пишут в комментариях.

Публикация от Екатерина Гелайко (@kto_kato)23 Июн 2018 в 12:41 PDT

На Мальдивах супруги отдыхали вдвоем, а вторую часть отпуска они провели в Греции — с дочкой Таисией. Малышке больше всего понравились дискотеки.

Певица Пелагея и олимпийский чемпион Иван Телегин поженились летом 2016 года.