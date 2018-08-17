Пелагея вышла замуж за своего мужа во второй раз и показала свадебное фото
17 августа 2018, 11:21 [ «Аргументы Недели» ]
Пелагея вышла замуж за своего мужа хоккеиста Ивана Телегина во второй раз и показала свадебное фото.
Артистка и спортсмен, воспитывающих дочь, решили устроить себе праздник и сыграли вторую свадьбу.
Пелагея и Иван отдыхали на райских островах еще в начале лета, тогда же и устроили второе бракосочетание на Мальдивах.
Без лишних глаз молодожены дали друг другу клятву в вечной любви. О свадьбе знаменитостей СМИ узнали от близких знакомых пары, сообщает teleprogramma.pro. Пелагея была в кружевном белом свадебном платье, а Иван - в легкой белой рубахе. Во время церемонии местные музыканты играли для пары романтические мелодии. А вечером у супругов был романтический ужин на побережье океана.
Певица Пелагея и олимпийский чемпион Иван Телегин поженились летом 2016 года. "Ай какая счастливая -мы рады за тебя!!!!"- пишут в комментариях.
На Мальдивах супруги отдыхали вдвоем, а вторую часть отпуска они провели в Греции — с дочкой Таисией. Малышке больше всего понравились дискотеки.
Певица Пелагея и олимпийский чемпион Иван Телегин поженились летом 2016 года.
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