Очевидцы сообщают, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета
17 августа 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Актер Алексей Панин вновь попал в центр скандала. Согласно последней информации, артист, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош на борту самолета, который вылетал из Симферополя в Москву.
Очевидцы утверждают, что Панин не слушался бортпроводников и ходил по салону воздушного судна. Стюарды пытались утихомирить актера, однако не преуспели, вследствие чего пришлось призвать на помощь сотрудников полиции, передает сегодня утром kp.ru.
Уточняется, что из-за Алексея самолет пришлось вернуть в аэропорт. Известно, что впоследствии Панина сняли с рейса. Сам он пока инцидент не прокомментировал.
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