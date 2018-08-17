Очевидцы сообщают, что актер Алексей Панин устроил дебош на борту самолета

Актер Алексей Панин вновь попал в центр скандала. Согласно последней информации, артист, находясь в состоянии опьянения, устроил дебош на борту самолета, который вылетал из Симферополя в Москву.

Очевидцы утверждают, что Панин не слушался бортпроводников и ходил по салону воздушного судна. Стюарды пытались утихомирить актера, однако не преуспели, вследствие чего пришлось призвать на помощь сотрудников полиции, передает сегодня утром kp.ru.

Уточняется, что из-за Алексея самолет пришлось вернуть в аэропорт. Известно, что впоследствии Панина сняли с рейса. Сам он пока инцидент не прокомментировал.