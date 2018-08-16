Дима Билан покупает одежду в секон-хэнде и носит серьгу с черным бриллиантом

Один из самых популярных российских исполнителей Дима Билан сделал удивительное откровенное признание. Артист иногда покупает одежду в секон-хэнде и носит в ухе серьгу с черным бриллиантом.

Публикация от Dima Bilan (@bilanofficial)13 Авг 2018 в 6:57 PDT

У Билана идеальное соотношение роста и веса. Поклонники артиста одно время были страшно обеспокоены стремительным похудением своего кумира. Им даже казалось, что их любимец истощен.

Сейчас у Билана при росте 182 см вес 82 килограмма. Отметим, диетологи рассчитывают идеальный вес для мужчин по формуле "рост минус 100". Получается, что артист сейчас в идеальной форме.

Специально он не худеет. В еде себе не отказывает. А вот при выступлении на сцене килограммы тают сами по себе.

Дима провел эксперимент. Взвесился до и после концерта. Результат - за один час потерял больше килограмма.

А вот что делает специально Билан - сам выбирает одежду. Иногда, по его признанию, заходит в секон-хэнды и находит там интересные вещи, - сообщает портал 7days.ru.

Певец осуществил свою мечту. Дима долго мечтал о серьге. Недавно артист проколол себе ухо и вставил туда серьгу с черным бриллиантом размером больше карата.