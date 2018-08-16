Дима Билан покупает одежду в секон-хэнде и носит серьгу с черным бриллиантом
16 августа 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
Один из самых популярных российских исполнителей Дима Билан сделал удивительное откровенное признание. Артист иногда покупает одежду в секон-хэнде и носит в ухе серьгу с черным бриллиантом.
У Билана идеальное соотношение роста и веса. Поклонники артиста одно время были страшно обеспокоены стремительным похудением своего кумира. Им даже казалось, что их любимец истощен.
Сейчас у Билана при росте 182 см вес 82 килограмма. Отметим, диетологи рассчитывают идеальный вес для мужчин по формуле "рост минус 100". Получается, что артист сейчас в идеальной форме.
Специально он не худеет. В еде себе не отказывает. А вот при выступлении на сцене килограммы тают сами по себе.
Дима провел эксперимент. Взвесился до и после концерта. Результат - за один час потерял больше килограмма.
А вот что делает специально Билан - сам выбирает одежду. Иногда, по его признанию, заходит в секон-хэнды и находит там интересные вещи, - сообщает портал 7days.ru.
Певец осуществил свою мечту. Дима долго мечтал о серьге. Недавно артист проколол себе ухо и вставил туда серьгу с черным бриллиантом размером больше карата.
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