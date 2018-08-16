Известная актриса из сериала "Сваты" заявила в полицию об угрозах фаната
16 августа 2018, 19:58 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса театра "Ленком" и актриса сериала "Сваты" Татьяна Кравченко обратилась в полицию из-за неизвестного поклонника который не только просил у нее денег, но и угрожал.
Татьяна Кравченко рассказала, что получает от неизвестного гражданина угрожающие SMS-сообщения уже две недели. Опасаясь за свою жизнь, актриса, исполнившая в "Сватах" роли Валюхи, заявила в полицию. Полиция начала проверку по ее заявлению.
В ГУ МВД по Москве сообщили, что по итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Татьяна Кравченко — народная артистка России. В общей сложности актриса снялась более чем в 130 фильмах. Россияне особо полюбили ее за роль Валентины в сериале "Сваты".
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