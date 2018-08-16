Певица Жасмин растрогала сеть, показав взрослого сына - красавца

Певица Жасмин - многодетная мама, ее старшему сыну Михаилу исполнился 21 год. Артистка опубликовала в Instagram фото с Мишей, чем растрогала своих поклонников. В комментариях отметили, какой красивый сын у Жасмин, и как молодо выглят 40-летняя певица.

Поклонники Жасмин решили, что сын у артистки не только красавец, но парень хороший. "Хороший парень, по глазам видно, счастья ему и маме красотке!!!", - пишут в комментариях.

А Марина Юдашкина - супруга главы модного дома Валентина Юдашкина написала Жасмин и ее сыну: "Мишка! С Днём рождения дорогой! Ты замечательный мальчик и сын! Хорошей и светлой дороги! Любим тебя!!Сарочка и тебя дорогая с рождением сына! Хорошего мальчика воспитала".

Жасмин родила Мишу в первом браке. Его отец - Вячеслав Семендуев. В браке с молдавским бизнесменом певица родила дочь и сына. У Миши есть младшая сестра шестилетняя Маргарита и двухлетний брат Мирон.

Жасмин написала сыну поздравление: "Сын - особое благословение небес, и я никогда не устану благодарить высшие силы за то, что 21 год назад в этот день ты появился в моей жизни. Моя любовь, мой сын!!!! Настоящий друг и в радости, и во время сложностей, моя опора, защита, надежда, мой родной сынок. С днем рождения, мой милый Миша!"