Как лидер "Ленинграда" Шнуров отметил развод с Матильдой
16 августа 2018, 16:26 [ «Аргументы Недели» ]
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая супруга Елена Мозговая - Матильда - отметили развод. Больше они не пара. Экс-жена музыканта предупредила распространение сплетен и слухов об их расставании, продемонстрировав официальный документ.
Шнуров и Матильда развелись официально. Матильда получила свидетельство о разводе. В день развода бывшие супруги в суд не ходили, их делами занимались нанятые адвокаты. Матильду видели в ресторане. А Сергей Шнуров отдыхает в компании друзей на Средиземном море.
Музыкант провел первый вечер в качестве официального холостяка на свадьбе. На свою "фарфоровую" свадьбу дизайнер Наташа Зинько пригласила Ксению Собчак с супругом Максимом Виторганом, Оксану Лаврентьеву с мужем и других друзей и подруг.
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