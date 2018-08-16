Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и его бывшая супруга Елена Мозговая - Матильда - отметили развод. Больше они не пара. Экс-жена музыканта предупредила распространение сплетен и слухов об их расставании, продемонстрировав официальный документ. Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака

Шнуров и Матильда развелись официально. Матильда получила свидетельство о разводе. В день развода бывшие супруги в суд не ходили, их делами занимались нанятые адвокаты. Матильду видели в ресторане. А Сергей Шнуров отдыхает в компании друзей на Средиземном море.

Музыкант провел первый вечер в качестве официального холостяка на свадьбе. На свою "фарфоровую" свадьбу дизайнер Наташа Зинько пригласила Ксению Собчак с супругом Максимом Виторганом, Оксану Лаврентьеву с мужем и других друзей и подруг.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)15 Авг 2018 в 10:50 PDT