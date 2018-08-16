Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
16 августа 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]
В это трудно поверить, но Мадонна, американская певица итальянского происхождения, отмечает свое шестидесятилетие. Мировая звезда все еще полна сил и ведет активную концертную деятельность.
Вероника Луиза Чикконе начала свою карьеру в юности. Она шла к своей цели с несгибаемым упорством и уже в конце 80-х годов стала Мадонной, звездой мирового масштаба, яркой, провокационной, эпатажной и скандальной. И завершать свою звездную карьеру пока не планирует, активно занимаясь творчеством и выступая на концертах по всему миру.
В инстаграме Мадонны, конечно, стали появляться замечания от поклонников, что артистка стала стареть и хуже выглядеть. Но звезда не реагирует на подобную критику, осознавая, что раньше или позже годы все равно возьмут свое. А сама она в своем возрасте довольна своим внешним видом, пишет «Телепрограмма».
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