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Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей

16 августа 2018, 10:22 [ «Аргументы Недели» ]

Певица Мадонна отмечает 60-летний юбилей
Globallookpress.com

В это трудно поверить, но Мадонна, американская певица итальянского происхождения, отмечает свое шестидесятилетие. Мировая звезда все еще полна сил и ведет активную концертную деятельность.

Вероника Луиза Чикконе начала свою карьеру в юности. Она шла к своей цели с несгибаемым упорством и уже в конце 80-х годов стала Мадонной, звездой мирового масштаба, яркой, провокационной, эпатажной и скандальной. И завершать свою звездную карьеру пока не планирует, активно занимаясь творчеством и выступая на концертах по всему миру.

В инстаграме Мадонны, конечно, стали появляться замечания от поклонников, что артистка стала стареть и хуже выглядеть. Но звезда не реагирует на подобную критику, осознавая, что раньше или позже годы все равно возьмут свое. А сама она в своем возрасте довольна своим внешним видом, пишет «Телепрограмма».

 

 

Публикация от Madonna (@madonna)7 Авг 2018 в 11:48 PDT

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