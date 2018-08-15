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Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака

15 августа 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]

Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
фото: соцсети

Матильда Шнурова  (Елена Мозговая) - бывшая супруга лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака с музыкантом. Сергей и Матильда Шнуровы ранее сообщили о расставании. Но некоторые поклонники музыканта не поверили в развод пары.

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Матильда рассказала, что имущество они поделили по обоюдной договоренности. Девушка призвала уважать их со Шнуровым личную жизнь.

"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", — подписала фото Матильда. Судя по дате на фото, документ получен сегодня, 15 августа, - сообщает Ридус.

Не секрет, что сейчас музыкант прилично зарабатывает.  Он владеет квартирой в старинном питерском особняке, по оценкам примерно на 20 миллионов. У Матильды за время брака со Шнуровым появилась  роскошная недвижимость. Шнур владеет одним Toyota Land Cruiser 200, Матильда же имеет целых три автомобиля – две BMW и редкая Alpina B6.

 

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