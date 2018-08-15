Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака

Матильда Шнурова (Елена Мозговая) - бывшая супруга лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака с музыкантом. Сергей и Матильда Шнуровы ранее сообщили о расставании. Но некоторые поклонники музыканта не поверили в развод пары. Жена Шнурова потребовала 90% общего имущества.Что будут делить супруги?

Матильда рассказала, что имущество они поделили по обоюдной договоренности. Девушка призвала уважать их со Шнуровым личную жизнь.









"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", — подписала фото Матильда. Судя по дате на фото, документ получен сегодня, 15 августа, - сообщает Ридус.

Не секрет, что сейчас музыкант прилично зарабатывает. Он владеет квартирой в старинном питерском особняке, по оценкам примерно на 20 миллионов. У Матильды за время брака со Шнуровым появилась роскошная недвижимость. Шнур владеет одним Toyota Land Cruiser 200, Матильда же имеет целых три автомобиля – две BMW и редкая Alpina B6.