Матильда Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака
15 августа 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
Матильда Шнурова (Елена Мозговая) - бывшая супруга лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова продемонстрировала в сети свидетельство о расторжении брака с музыкантом. Сергей и Матильда Шнуровы ранее сообщили о расставании. Но некоторые поклонники музыканта не поверили в развод пары.
Матильда рассказала, что имущество они поделили по обоюдной договоренности. Девушка призвала уважать их со Шнуровым личную жизнь.
"Официальное. Чтобы прекратить все дурные домыслы и слухи. Раздел имущества произошел по обоюдному согласию. Наш брак официально расторгнут. Прошу уважать чужую личную жизнь", — подписала фото Матильда. Судя по дате на фото, документ получен сегодня, 15 августа, - сообщает Ридус.
Не секрет, что сейчас музыкант прилично зарабатывает. Он владеет квартирой в старинном питерском особняке, по оценкам примерно на 20 миллионов. У Матильды за время брака со Шнуровым появилась роскошная недвижимость. Шнур владеет одним Toyota Land Cruiser 200, Матильда же имеет целых три автомобиля – две BMW и редкая Alpina B6.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес