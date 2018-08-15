Василий Уткин комментировал один матч на ЧМ за 783 тысячи. Он решил,что это мало

Голос Василия Уткина на минувшем Чемпионате мира многие любители футбола услышали лишь на одном мате Испании и Португалии. Не смотря на то, что Первый канал заключил с ним договор на все время проведения мундиаля, а сам комментатор обещал все заработанные средства отдать в благотворительный фонд, руководство Первого после одного матча отстранило известного спортивного журналиста от работы в эфире.

Теперь же комментатор не доволен гонораром, который ему выплатила телекомпания. «Мне самому было интересно, сколько там будет. Не успел спросить. Мне предложили поработать на Чемпионате мира в моей стране: что я, торговаться, что ли, стану. Как было сказано: все заработанные средства получит фонд «Выход». Поработал я меньше, чем думалось. Один матч. Уж сколько получилось. Таким получится мой чемпионат. Ну, какой есть - тут никто не виноват. Один матч. 783000 рублей. Что ж, Криштиану играл, я комментировал. А пока у этой цифры есть один недостаток. Некрасивая. Ну, и я настраивался потрудиться попотнее», — поделился Уткин со своими подписчиками в социальной сети.

Он так же признался, что еще немного заработал на своем YouTube-канале, поэтому готов округлить сумму, которая пойдет на благотворительность до миллиона. Однако он сообщил, что не стоит зарекаться, конечно, но сейчас ему совершенно не хочется «возвращаться к этой неблагодарной работе. И не хочется мелочиться - во всех смыслах». Видимо автор поста все же считает сумму слишком маленькой за участие в событиях мирового масштаба.