Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты
15 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о разводе артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Информация о расставании пары, у которой недавно родилась дочь, на днях поразила поклонников.
Политик задался вопросом, неужели Рита не знала, за кого она выходит замуж. По мнению Милонова, у Соколовского на лице написано, что он "похотливый кот". Депутат отметил, что мужчина, который изменяет женщине, является настоящим негодяем, передает "СтарХит".
Виталий Милонов также добавил, что разводу артистов уделяют чрезмерное внимание, а сам он и вовсе не знает, что такие Дакота и Соколовский.
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