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Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты

15 августа 2018, 14:57 [ «Аргументы Недели» ]

Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты
фото: globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о разводе артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Информация о расставании пары, у которой недавно родилась дочь, на днях поразила поклонников.

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Милонов раскритиковал Бузову и пожелал телеведущей пойти доить коров

Политик задался вопросом, неужели Рита не знала, за кого она выходит замуж. По мнению Милонова, у Соколовского на лице написано, что он "похотливый кот". Депутат отметил, что мужчина, который изменяет женщине, является настоящим негодяем, передает "СтарХит".

Виталий Милонов также добавил, что разводу артистов уделяют чрезмерное внимание, а сам он и вовсе не знает, что такие Дакота и Соколовский.

Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты

Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о разводе артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Информация о расставании пары, у которой недавно родилась дочь, на днях поразила поклонников.

//В мире

Возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

Возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие

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В Белоруссии вслед за Украиной выдавят российские программы из телеэфира

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Василий Уткин получил от Первого канала 783 тысячи рублей за два часа работы

Футбольный комментатор Василий Уткин объявил сумму своего гонорара за работу на чемпионате мира в России. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в социальной сети Facebook.

//Общество

Путин: волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники

Путин: волонтеры часто работают эффективнее, чем чиновники

Президент России Владимир Путин в среду, 15 августа, в рамках выступления перед участниками форума "Машук" заявил, что деятельность волонтеров часто является более эффективной, чем работа чиновников.

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Вера Брежнева экстремально похудела

Вера Брежнева экстремально похудела

Известная российская певица Вера Брежнева на днях заставила своих преданных поклонников беспокоиться. Артистка на своих последних фотографиях в социальной сети выглядит экстремально похудевшей.

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Украинская армия может применить "Ураганы" в конце августа

Глава воюющей на Донбассе украинской вооруженной группировки Сергей Наев отдал распоряжение о подготовке расчетов реактивных систем «Ураган». С таким сообщением выступила пресс-служба этого силового ведомства.

//Общество

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В устье реки Бельбек ученые нашли затонувшее торговое судно 19 века

В устье реки Бельбек в Каламитском заливе ученые нашли затонувшее судно примерно конца 19 – начала 20 века. По информации Севастопольского государственного университета, экспедиция обнаружила судно на глубине 11-13 метров с помощью гидролокатора. Предположительно, оно использовалось для торговли.

//Экономика

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Минск рассчитывает на госкредит России суммой в $1 млрд

Белоруссия в 2019 году рассчитывает рефинансировать половину своих выплат по валютным долгам, которые составят $3,7 миллиарда, сообщил журналистам в среду первый вице-премьер Василий Матюшевский.

//Новости Redtram

//В мире

Президент Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до мирового уровня

Президент Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до мирового уровня

Правительство Венесуэлы планирует повысить цены на топливо до уровня мировых, чтобы бороться с контрабандой бензина. По словам президента Николаса Мадуро, из-за неё страна теряет около $18 млрд в год.

//Происшествия

Скончался ветеран из ЯНАО, которого врачи "скорой" отказывались везти в больницу

Скончался ветеран из ЯНАО, которого врачи "скорой" отказывались везти в больницу

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//Общество

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Украинские нацгвардейцы задержали четырех граждан ДНР

Четыре человека были задержаны украинской нацгвардией на блок-посту во время проверки документов. О задержании сообщили украинские СМИ со ссылкой на своих силовиков. Граждане переходили границу ДНР и Украины в районе украинских пунктов пропуска Волноваха, Троицкое, Виноградное и Благодатное.

//В мире

Турция: действия США увеличивают спрос на торговлю в нацвалютах

Турция: действия США увеличивают спрос на торговлю в нацвалютах

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в рамках беседы с журналистами в среду, 15 августа, заявил, что деятельность властей США увеличивает спрос на торговлю в национальных валютах.

//В мире

При обрушении моста в Генуе россияне не пострадали

При обрушении моста в Генуе россияне не пострадали

Граждан России среди погибших и пострадавших при обрушении автомобильного моста в итальянской Генуе нет. Соответствующую информацию днем в среду, 15 августа, предоставили в генконсульстве РФ.

//В мире

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

Российский альпинист погиб в горах Киргизии

В горах Киргизии при восхождении погиб российский альпинист по имени Кирилл Воронков. Согласно последней информации, посольство РФ в Бишкеке к настоящему моменту подтвердило эти печальные данные.

//Экономика

На Крымском полуострове прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

На Крымском полуострове прекратили выпускать карты Visa и MasterCard

Крымский Генбанк на своем официальном сайте сообщил, что перестаёт обслуживать выпущенные им ранее карты платежных систем Visa и MasterCard. Он перевёл своих клиентов на новую карту «Мир».

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В Сети появилось видео задержания мэра Оренбурга

В Сети появилось видео задержания мэра Оренбурга

Глава Оренбурга Евгений Арапов задержан. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело. В региональном следственном управлении сообщили, что мэра города подозревают в получении взятки.

//Общество

Московских водителей призывают не парковаться в среду под деревьями

Московских водителей призывают не парковаться в среду под деревьями

Центр организации дорожного движения призывает столичных автомобилистов не парковаться в среду, 15 августа, под деревьями. Подобные меры рекомендуется принять из-за резкого усиления порывов ветра.

//Шоу-бизнес

Стало известно, как Лера Кудрявцева назвала дочку

Стало известно, как Лера Кудрявцева назвала дочку

В среду, 15 августа, стало известно, как телеведущая Лера Кудрявцева назвала свою новорожденную дочь. Поклонники были удивлены, поскольку думали, что знаменитость даст малышке редкое и необычное имя.

//Здоровье

Диетологи рассказали о правилах арбузной диеты‍

Диетологи рассказали о правилах арбузной диеты‍

В сезон бахчевых не стоит увлекаться арбузной диетой, предостерегают диетологи. По мнению экспертов, допустимо использование арбуза в качестве продукта для разгрузочного дня, но не чаще одного-двух раз в неделю.

//Общество

Время ожидания в очередях за билетами на ж/д кассах ограничат 10 минутами

Время ожидания в очередях за билетами на ж/д кассах ограничат 10 минутами

Поступила информация, что Росстандарт принял новый ГОСТ, касающийся услуг на железнодорожном транспорте. Он ограничит очередь в железнодорожные кассы 10 минутами.

//В мире

СМИ узнали о намерении команды Порошенко признать народные республики Донбасса

СМИ узнали о намерении команды Порошенко признать народные республики Донбасса

Согласно предположению прессы, команда Петра Порошенко рассчитывает на то, что урегулирование конфликта в Донбассе позволит ему сохранить пост президента по итогам выборов, намеченных на весну 2019 года.

//Происшествия

Двое детей утонули в реке в Брянске

Двое детей утонули в реке в Брянске

Сегодня стало известно, что в Брянске два ребенка утонули во время купания в реке Десна. Согласно последней информации СУ СК по региону, по факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

//Культура

Собянин: смерть Успенского можно сравнить с уходом целой эпохи

Собянин: смерть Успенского можно сравнить с уходом целой эпохи

Мэр столицы Сергей Собянин в среду выразил соболезнования близким людям писателя Эдуарда Успенского. Литератор ушел из жизни на 81-м году жизни после долгой борьбы с злокачественным новообразованием.

//Наука

Ученые: в ближайшие пять лет на Земле‍ прогнозируется аномальная жара

Ученые: в ближайшие пять лет на Земле‍ прогнозируется аномальная жара

Аномальная жара и теплые зимы будут превалировать на Земле на протяжении последующих пяти лет. Такое заявление сделали климатологи, опубликовавшие статью в журнале Nature Communications.

//В мире

Представитель Дональда Трампа посетит военный парад в Киеве

Представитель Дональда Трампа посетит военный парад в Киеве

Утром в среду, 15 августа, стало известно, что представитель президента США Дональда Трампа прибудет в Киев, чтобы присутствовать на военном параде, приуроченном ко Дню независимости Украины.

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Украинские военные обстреляли школу в Горловке из миномета

Украинские военные обстреляли школу в Горловке из миномета

Школа номер десять в Горловке была повреждена в результате ночного обстрела украинскими военными. Об этом сообщили представители военного ведомства Донецкой народной республики.

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В Москве сегодня может выпасть четверть месячной нормы осадков

В Москве сегодня может выпасть четверть месячной нормы осадков

Синоптики предупреждают, что в среду, 15 августа, в Москве может выпасть до четверти месячной нормы осадков. Соответствующую информацию сегодня утром предоставили специалисты центра погоды "Фобос".

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Число погибших при обрушении моста в Генуе достигло 37 человек

Число погибших при обрушении моста в Генуе достигло 37 человек

Число жертв обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуе возросло до 37 человек. По предварительным данным, 16 человек получили ранения, 12 из них находятся в тяжелом состоянии.

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В Крыму почти дюжина человек в монастыре отравились грибами

В Крыму почти дюжина человек в монастыре отравились грибами

Одиннадцать человек госпитализированы в Крыму после отравления грибами на территории Свято-Николаевского монастыря. По словам представителя администрации Бахчисарайского района, люди доставлены в отделение терапии.

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Ушел из жизни актер сериала "Каменская"

Ушел из жизни актер сериала "Каменская"

Утром в среду, 15 августа, стало известно о кончине известного актера, который сыграл целый ряд запоминающихся ролей в кино. В частности, мужчина принимал участие в съемках сериала "Каменская".

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В Сочи полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Сочи полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Адлерском районе Сочи полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа. Соответствующую информацию утром в среду, 15 августа, предоставил источник в правоохранительных органах.

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ФБР предупреждает: хакеры готовят масштабную атаку на банки

ФБР предупреждает: хакеры готовят масштабную атаку на банки

Федеральное бюро расследований предупредило мировые банки об угрозе новой атаки хакеров. По данным организации, в ближайшее время злоумышленники планируют вывести миллионы долларов из банкоматов по всему миру.

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В Пензе выставили на продажу квартиру с бабушкой

В Пензе выставили на продажу квартиру с бабушкой

Мужчина по имени Дмитрий предложил купить у него двухкомнатную квартиру за цену, которая на 500 тысяч рублей ниже рыночной. Скидку горожанин решил сделать в связи с тем, что там проживает 81-летняя старушка.

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Россияне получат пенсионные льготы до выхода на пенсию

Россияне получат пенсионные льготы до выхода на пенсию

Несмотря на повышение пенсионного возраста, возрастные критерии по льготам для пенсионеров могут остаться неизменными. В Госдуме будут внесены соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта о пенсионной реформе.

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