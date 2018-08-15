Депутат Милонов жестко высказался о разводе Влада Соколовского и Риты Дакоты

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о разводе артистов Влада Соколовского и Риты Дакоты. Информация о расставании пары, у которой недавно родилась дочь, на днях поразила поклонников.

Политик задался вопросом, неужели Рита не знала, за кого она выходит замуж. По мнению Милонова, у Соколовского на лице написано, что он "похотливый кот". Депутат отметил, что мужчина, который изменяет женщине, является настоящим негодяем, передает "СтарХит".

Виталий Милонов также добавил, что разводу артистов уделяют чрезмерное внимание, а сам он и вовсе не знает, что такие Дакота и Соколовский.