Вера Брежнева экстремально похудела

Известная российская певица Вера Брежнева на днях заставила своих преданных поклонников беспокоиться. Артистка на своих последних фотографиях в социальной сети выглядит экстремально похудевшей.

После отдыха в Италии Вера сбросила несколько килограммов, хотя и до этого была невероятно стройной. Фолловеры певицы отметили, что у Брежневой не только похудели руки и ноги, но также лицо – на нем начали отчетливо выступать скулы. Некоторые и вовсе решили, что у звезды развивается заболевание, из-за которого ее вес тает буквально на глазах.

Вера в свою очередь довольна, что смогла не располнеть, питаясь в Италии калорийными пастой и пиццей. Женщина умеет держать себя в руках и оставаться в прекрасной форме.