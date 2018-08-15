Вера Брежнева экстремально похудела
15 августа 2018, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]
Известная российская певица Вера Брежнева на днях заставила своих преданных поклонников беспокоиться. Артистка на своих последних фотографиях в социальной сети выглядит экстремально похудевшей.
После отдыха в Италии Вера сбросила несколько килограммов, хотя и до этого была невероятно стройной. Фолловеры певицы отметили, что у Брежневой не только похудели руки и ноги, но также лицо – на нем начали отчетливо выступать скулы. Некоторые и вовсе решили, что у звезды развивается заболевание, из-за которого ее вес тает буквально на глазах.
Вера в свою очередь довольна, что смогла не располнеть, питаясь в Италии калорийными пастой и пиццей. Женщина умеет держать себя в руках и оставаться в прекрасной форме.
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