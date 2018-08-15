Стало известно, как Лера Кудрявцева назвала дочку
15 августа 2018, 12:10 [ «Аргументы Недели» ]
В среду, 15 августа, стало известно, как телеведущая Лера Кудрявцева назвала свою новорожденную дочь. Поклонники были удивлены, поскольку думали, что знаменитость даст малышке редкое и необычное имя.
Согласно последней информации СМИ, девочка получила весьма популярное среди россиян имя Мария. Об этом сегодня сообщил портал Super. Дело в том, что сына Леры от брака с Сергеем Ленюком зовут Жан, вследствие чего фанаты рассчитывали, что Кудрявцева и на этот раз "отличится".
Напомним, телеведущая тщательно скрывала свою беременность. Многие даже подозревали, что на самом деле ребенка ей родит суррогатная мать.
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