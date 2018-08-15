Ольга Бузова высказалась о своих чувствах к бывшему мужу

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова высказалась о своих чувствах к бывшему супругу. Почти два года назад артистка рассталась с футболистом Дмитрием Тарасовым и очень долго страдала.

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Ольга очень переживала из-за того, что ее возлюбленный ушел к молодой модели Анастасии Костенко, которая недавно родила ему дочь. Бузова постаралась полностью погрузиться в работу, чтобы забыться. Она добилась успеха, но тем не менее, в течение долгого времени не могла смириться со своим разводом. На днях артистка заявила, что больше не любит Дмитрия Тарасова, передает teleprogramma.pro. "Это я точно знаю", – заключила Ольга.

Певица рассчитывает, что в будущем сможет найти хорошего мужчину, который никогда не предаст ее, уточняет "СтарХит".