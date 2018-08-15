Постаревшее лицо Мадонны поразило поклонников

На днях всемирно известная певица Мадонна будет праздновать свой юбилей – артистке исполнится 60 лет. В преддверии праздника звезда решила опубликовать в сети новый снимок, который поразил ее фанатов.

Артистка предстала на фотографии в необычном головном уборе, который она сама назвала "тортом". Поклонников, однако, поразило не это. На снимке отчетливо видно, что Мадонна в последнее время стала выглядеть значительно старше, передает teleprogramma.pro. Многие заметили, что у женщины появилось очень много морщин, а также начали сильнее выделяться мешки под глазами.

Некоторые подписчики заявили, что у Мадонны изменилась форма губ. Особенно критически настроенные фолловеры подчеркнули, что знаменитость выглядит смешно и стала похожа на "старушку".