Степаненко наняла адвоката Путина, чтобы биться с Петросяном за 1,5 миллиарда

Развод Елены Степаненко и Евгения Петросяна как битва двух титанов. За имущество в 1.5 миллиарда рублей по разные стороны баррикад бьются адвокаты-тяжеловесы, недоступные простым смертным.

В единственном интервью масс-медиа обманутая жена сказала, что все зависит от решения суда, поскольку договориться самостоятельно юмористы не могут: «У каждого человека в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод. Ну, это житейское дело, ну что, ну так случилось. Все будет по суду. Как суд скажет, так и будет».

Именно поэтому в суде за юмористов бьются на стороне Петросяна адвоката Сергей Жорин, а вот Елена Степаненко сделала ставку на Елену Забралову. Обычной публике ее имя вряд ли что скажет: она не появляется на ТВ, не дает комментариев в прессе. Но в свое время в суде она защищала самого Владимира Путина, когда оппозиционные политики Борис Немцов, Владимир Рыжков и Владимир Милов подали иск в суд на нынешнего президента о защите чести и достоинства. А через полгода Елена Забралова выступила защитником и Патриарха Кирилла. Тогда с соседа Патриарха по Дому на набережной хирурга Юрия Шевченко взыскали более 19 миллионов рублей. Позже она представляла в судах интересы заместителя мэра Москвы Владимира Ресина и главы «Роснефти» Игоря Сечина И всегда суды выигрывала, пишет «Собеседник».

Так что битва за совместно нажитое имущество юмористов предстоит нешуточная.