Рита, прости, что не рассказал тебе, отец Влада Соколовского об изменах сына

В скандальную историю с изменами и разводом Риты Дакоты и Влада Соколовского оказались втянуты друзья и знакомые семейной пары, коллеги по шоу-бизнесу. Странно, но даже родственники предпочитают решать проблемы на страницах Instagram.

Все это как в фильме ужасов! Откровение Риты Дакоты об изменах Соколовского

Сначала тетя неверного мужа специально создала аккаунт в социальной сети и принялась учить обиженную женщину жизни. А затем отец Соколовского обратился со своей страницы к невестке.

«Прости меня, дочь моя, за то, что так сильно люблю тебя несмотря на то, что ты сожгла все мосты и вылила эти помои на меня и всех ваших друзей (за все это время, так и не поговорив со мной). Я по-прежнему твой любящий отец! Прости меня, что не знал о похождениях моего сына и не рассказал тебе об этом! Прости, что старался многому научить тебя, но так как ты всегда была занята, тебе было не до моих "бредней". Прости, что так и не объяснил, что такое настоящая любовь», – цитирует отца певца Starhit.ru. Старший Соколовский так же объяснил, «что в семье бывают проблемы и что их нужно решать сразу и только между собой».

В общем, странный получился пост, в котором Андрей Соколовский с одной стороны вроде бы просит прощения, а с другой обвиняет свою невестку. Сетует, что не научил ее терпению и смирению, хотя должен был научить своего сына любви и верности. Об этом и напомнили мужчине пользователи. Возможно, именно поэтому он так быстро и удалил свой пост.