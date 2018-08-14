Миллионы поклонников с нетерпением ждут нового сезона одного из самых ярких и популярных сериалов современности «Игра престолов». Экранизация получилась настолько эпичной, что не разочаровала даже поклонников книги. Но вот зрители переживают, что главные герои саги мрут как мухи, в то время как мы привыкли переживать за полюбившегося персонажа из сезона в сезон.

Писатель Джордж Мартин в эфире телеканала PBS ответил на один из самых животрепещущих вопросов, объяснив, почему он с такой легкостью «убивает» главных персонажей саги "Песнь льда и пламени". «В 13 лет я читал Толкина и тут Гэндальф умирает. Я не могу словами описать свой шок, потому что нельзя взять и убить главного героя. Конан же не умирает в книгах. Писатель нарушил правило, поэтому запомнился и полюбился», - рассказал Мартин.

Автор саги считает, что после убийства одного из ключевых персонажей читатель не может предугадать ход истории, потому что умереть уже может любой.

Ранее СМИ подсчитали, что в культовом сериале "Игра престолов" за семь сезонов погибло более сотни персонажей, включая главных героев. Если верить хакерам, которые смогли украсть черновые материалы следующего 8 сезона, который выйдет только в 2019 году, почти все главные герои в конце киноэпопеи также умрут, включая Серсею, Дейенерис Бурерожденную и Джона Сноу.