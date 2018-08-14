69-летняя Алла Пугачева уже давно может позволить себе не обращать внимание на досужие сплетни, не беспокоиться о том, как она выглядит и нравится ли поклонникам ее наряды. Но в то же время каждое ее фото в Сети немедленно подвергается обсуждению.

Очередной снимок Примадонны не стало исключением. «Это костюм или пижама?», «Стильно. Но непривычно», «Цвет не ее, старит, совсем потерялось лицо», – обсуждают поклонники наряд певицы. Но многие уверены, что королева эстрады прекрасна в любом виде, даже такая растрепанная и в широких штанах в горох.

«Я давно выбрала мудрую позицию безвкусно одетой бабенки. Меня это вполне устраивает и мне все равно, что подумают другие. Когда на светском рауте все сверкают в бриллиантах, я прихожу в свитере. Это очень удобная позиция», - говорила в одном из интервью певца, заметив, что вовсе не желает превращать жизнь в подиум.