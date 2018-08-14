Водонаеву мучает вопрос, что 72-летний юморист делает в спальне с любовницей

В последнее время в медиа стало популярным «плодить» колонки бывших участников Дом-2». Писать они не умеют, зато отличаются излишней тягой к скандалам и природным хамством. Не могла они обойти внимание и скандальный развод пары Петросян- Степаненко. Рустам Солнцев уже предложил Елене Григорьевне занять вакантное место Петросяна, а вот Алена Водонаева озаботилась вопросом, чем занимается 72 –летний юморист в постели с молодой любовницей.

«Юмористы уже пятнадцать лет не живут вместе, но Евгению Вагановичу есть кому устраивать «смехопанораму» по вечерам. Что они делают, когда остаются в спальне? Пересказывают мемы из Интернета?», - интересуется модель в своей колонке в издании «7 дней».

Но, оказывается, Алена беспокоится больше о молодой любовнице Петросяна, которой жить бы и жить с молодым возлюбленным, а она прозябает с дряхлым стариком. «Я понимаю Петросяна, но почему молодая девушка в расцвете сексуальности выбирает пенсионера? Почему в 29 лет человеку так безразлична здоровая сексуальная жизнь? Тут какая-то тайна, мне недоступная. Возможно, Татьяна из таких любительниц «похолоднее»? Но дорогостоящие приобретения девушки невольно провоцируют на размышления. За последние полтора года из помощницы она превратилась в «помещицу». В ее собственности оказались две квартиры в центре столицы - они стоят сотни миллионов рублей», - рассуждает Водонаева.

Алена искренне надеется, что обманутая жена не следит за аккаунтом Евгения Вагановича в соцсетях. Иначе она бы потребовала вообще все общие деньги. «Мне кажется, управляет страничкой Татьяна. Она же наверняка водит юмориста на шопинг, потому что Евгений Ваганович - самый модный пенсионер нашей эстрады. В его гардеробе косухи, малиновые пиджаки, зеленые брюки на красных подтяжках, стильные головные уборы и многое другое. Ну и какая бывшая не будет в бешенстве от такого? От любви до ненависти, как известно, небольшое расстояние», - заключает экс-участница скандальной телестройки анализ любовных похождений Петросяна.