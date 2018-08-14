Петросян в суде хочет выяснить,как расходовала Степаненко деньги последние 5 лет

Евгений Петросян через суд решил выяснить, на что его жена последние 5 лет тратила деньги. Не то, чтобы юмористу уж так это было любопытно, скорее это ответная мера. Ведь изначально именно Степаненко подала исковое заявление с просьбой разобраться, покупал ли ее неблаговерный квартиры своим "любовницам тире сотрудницам".

«Судом было установлено, что Евгений Петросян не выводил общее имущество и не покупал квартиры своим сотрудникам. Обвинения Степаненко опровергнуты материалами дела. Теперь наш ход. Мы заявили ходатайства о запросе движений по счетам Степаненко за последние 5 лет. Посмотрим, на что она расходовала совместно нажитые средства», - написал Сергей Жорин на своей странице в социальной сети.

В общем, битва юмористов за деньги и недвижимость продолжается, претензии растут как снежный ком, а в ход идут все новые и новые судебные запросы. А значит надежда на мирное урегулирование конфликта тает с каждым днем. Между тем, пользователи опомнились от шокирующей новости о разводе и разделе имущества, и стали критиковать поведения супругов.

«Это уже не развод, а какая-то холодная война... как можно сильнее ударить друг по другу», «Никогда не понимал тех, кто тащит личную жизнь в публичное пространство. Это равносильно добровольному прыжку в канализационный коллектор», «Наверное, нам всем надо не смотреть ТВ и не ходить на концерты, тогда всем им нечего будет делить! Противно и мерзко!», «Так мужики посмотрят на все, что происходит, и перестанут жениться. Я бы на их месте так и поступила», - написали пользователи Сети в комментариях.