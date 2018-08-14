Мы с Муратом друзья, любовница мужа Ани Лорак прокомментировала свою связь

Измену супруга Ани Лорак не осудил только ленивый. Поклонники жалеют певицу и осуждают мужа-альфонса, хейтеры злорадствуют и потирают руки в предвкушении развития событий. А между тем, виновница скандала украинская модель и тусовщица Яна Беляева, в обнимку с которой застали в караоке-баре Мурата Налчаджиоглу долгое время хранила молчание и никак не комментировала произошедшее. Однако, устав от многочисленных нападок недоброжелателей, решила внести ясность.

Она рассказала, что с супругом певицы знакома уже целых три года «У меня есть хороший друг, он также хороший друг Мурата. У нас с ним дружеские отношения. Видимся нечасто, в компании», - рассказала модель. Кроме того, Беляева отрицает, что на видео из клуба с Налчаджиоглу снята именно она. «Там не видно, что это я. Просто кто-то написал, что это я, а там не видно, там темно и ничего не видно», - сообщила Яна. Беляева также отметила в беседе с ТСН, что недавно у нее начались новые отношения, и она безмерно счастлива в них.

Самому Мурату, как и Яне, также пришлось много нелестного услышать о себе от пользователей Сети. Не выдержав волны негатива, неверный муж решил прокомментировать происходящее: «Не оценивайте мои поступки, мысли и чувства, со своей точки зрения. Вы не знаете даже половины того, что творится внутри меня». Он написал в соцсети, что многие осуждающие попросту не знают, что на самом деле происходит в его семье.