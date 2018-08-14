Настасья Самбурская поделилась с фанатами летним лайфхаком‍

Популярная российская актриса Настасья Самбурская решила провести опрос среди своих поклонников на предмет распространенных летних неприятностей, связанных с насекомыми. Причина проста: артистку ужалила оса. Ученые: осы и пчелы узнают людей в лицо

Настасья поинтересовалась у своих фанатов, приходилось ли им испытывать на себе укусы жалящих насекомых. Сама актриса, судя по всему, весьма темпераментно отреагировала на такое незапланированное "осиное нападение".

После того, как эмоции улеглись, звезда нашла простой способ унять боль от укуса: обычный помидор. Таким своеобразным лайфхаком Настя поделилась с подписчиками своей страницы в Instagram.

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya)13 Авг 2018 в 8:22 PDT

samburskaya "Вас оса кусала? Вот лайфхак, пальчик в помидорку. Фото сделано после того, как я прооралась XD".

Публикация от НАСТАСЬЯ СамбурскАя (@samburskaya) 13 Авг 2018 в 8:22 PDT