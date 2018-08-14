Танцы пьяной Ксении Собчак шокировали пользователей Сети

Ксения Собчак отдыхает в настоящее время вместе с семьей в жарких странах, путешествуя на яхте. Телеведущая щедро делится с поклонниками фото и видео своего отпуска. Недавно она опубликовала видео своего танца. Ксения Собчак продемонстрировала шпагат на яхте

"Алкоголь это очень страшно, но и я как бы не трусиха!", - прокомментировала запись Ксения. Видео вызвало неоднозначную реакцию у поклонников. Кто-то хвалит Собчак за раскованность, другие считают ее поведение позором. Кто-то задается вопросом, сколько для такого танца потребовалось вина.