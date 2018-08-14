Земфира сообщила об отказе от выступлений
14 августа 2018, 12:08 [ «Аргументы Недели» ]
Популярная рок-певица Земфира сообщила на своей странице в Facebook, что собирается временно отказаться от концертной деятельности, чтобы приступить к работе над новым альбомом.
Земфира отметила, что пока не понимает, сколько это продлится, но сейчас концерты ее интересуют мало. Поклонники в комментариях благодарят певицу за выступления этим летом, отмечая, что всегда кажется, что "круче невозможно и каждый раз Земфира делает круче". Земфире говорят "спасибо" за слезы и смех, за потрясающие эмоции.
Ранее Земфира раскритиковала молодых поп-исполнительниц Гречку и Монеточку, которые в этом году резко набрали популярность среди интернет-аудитории.
Напомним, последний альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел пять лет назад.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес