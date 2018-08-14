Земфира сообщила об отказе от выступлений

Популярная рок-певица Земфира сообщила на своей странице в Facebook, что собирается временно отказаться от концертной деятельности, чтобы приступить к работе над новым альбомом.

Земфира отметила, что пока не понимает, сколько это продлится, но сейчас концерты ее интересуют мало. Поклонники в комментариях благодарят певицу за выступления этим летом, отмечая, что всегда кажется, что "круче невозможно и каждый раз Земфира делает круче". Земфире говорят "спасибо" за слезы и смех, за потрясающие эмоции.

Ранее Земфира раскритиковала молодых поп-исполнительниц Гречку и Монеточку, которые в этом году резко набрали популярность среди интернет-аудитории.

Напомним, последний альбом певицы "Жить в твоей голове" вышел пять лет назад.