Жена Игоря Николаева на вечеринке в Юрмале затмила саму Аллу Пугачеву
14 августа 2018, 11:51 [ «Аргументы Недели» ]
На днях супруге певца и композитора Игоря Николаева исполнилось 36 лет. Юлия Проскурякова на вечеринке в честь праздника затмила своей красотой даже примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву.
Среди гостей было большое количество звезд, в частности Пугачева с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин, Игорь Гуляев и многие другие.
Алла Борисовна появилась на мероприятии в стильном летнем пальто и голубых джинсах. Многие отметили, что она выглядела очень молодо и привлекательно. Однако в этот вечер все внимание на себя обратила именинница. Проскурякова выбрала для празднования своего дня рождения алый брючный костюм и лаконичные черные босоножки. Поклонники пришли в восторг от наряда, отметив, что Юлия делает успехи в развитии своего вкуса.
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