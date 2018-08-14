Жена Игоря Николаева на вечеринке в Юрмале затмила саму Аллу Пугачеву

На днях супруге певца и композитора Игоря Николаева исполнилось 36 лет. Юлия Проскурякова на вечеринке в честь праздника затмила своей красотой даже примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву.

Среди гостей было большое количество звезд, в частности Пугачева с супругом Максимом Галкиным, Кристина Орбакайте, Валерий Сюткин, Игорь Гуляев и многие другие.

Алла Борисовна появилась на мероприятии в стильном летнем пальто и голубых джинсах. Многие отметили, что она выглядела очень молодо и привлекательно. Однако в этот вечер все внимание на себя обратила именинница. Проскурякова выбрала для празднования своего дня рождения алый брючный костюм и лаконичные черные босоножки. Поклонники пришли в восторг от наряда, отметив, что Юлия делает успехи в развитии своего вкуса.

Публикация от Юлия Проскурякова (@uliaveronika)13 Авг 2018 в 10:54 PDT