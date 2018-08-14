Российские модели снялись для юбилейной обложки Vogue
14 августа 2018, 09:40 [ «Аргументы Недели» ]
Российской версии издания Vogue исполняется 20 лет. В честь юбилея для съемки на обложку сентябрьского выпуска журнала пригласили трех самых известных российских модели - Наталью Водянову, Ирину Шейк и Наташу Поли.
Интересно, что у юбилейного журнала будет не одна, а несколько обложек, сообщает Ура.ру.
Фото российских звезд издание опубликовало в своем Instagram. Модели в одинаковых коротких платьях идут босиком в арке красивого здания, неся в руках туфли на каблуках.
В комментариях подписчики жалеют, что шикарные ноги российских моделей закрывают шрифты, но отмечают, что обложка - супер.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес