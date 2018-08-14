Российские модели снялись для юбилейной обложки Vogue

Российской версии издания Vogue исполняется 20 лет. В честь юбилея для съемки на обложку сентябрьского выпуска журнала пригласили трех самых известных российских модели - Наталью Водянову, Ирину Шейк и Наташу Поли. Ирина Шейк и Наталья Водянова разделись ради победы сборной России

Интересно, что у юбилейного журнала будет не одна, а несколько обложек, сообщает Ура.ру.

Фото российских звезд издание опубликовало в своем Instagram. Модели в одинаковых коротких платьях идут босиком в арке красивого здания, неся в руках туфли на каблуках.

В комментариях подписчики жалеют, что шикарные ноги российских моделей закрывают шрифты, но отмечают, что обложка - супер.