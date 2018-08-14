Тетя Влада Соколовского высказалась о скандале, разгоревшемся из-за его измен

Тетя музыканта Влада Соколовского решила высказаться о скандальном разводе племянника с артисткой и поэтом Ритой Дакотой. О расставании экс-участников шоу "Фабрика звезд" стало известно ранее.

Рита Дакота попросила не проклинать изменившего ей Влада Соколовского

Татьяна Нестерова специально создала аккаунт в социальной сети, чтобы выразить собственное мнение о сложившейся в семье ситуации. Тетя Соколовского подчеркнула, что не намерена оправдывать Влада, поступки которого действительно являются отвратительными.

Как сообщает teleprogramma.pro, женщина, однако, отметила, что всем известна лишь одна из "двух правд". Она добавила, что у ее племянника прекрасная семья и замечательный ребенок, поэтому Рите и Владу следовало наступить на этот "кирпичик", поморщиться и двигаться дальше.