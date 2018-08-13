Певица Алёна Свиридова восхитила поклонников фигурой в купальнике. Артистка проводит летний отпуск в Керчи. Крым - родина Алёны. Завтра, 14 августа, у певицы день рождения. Год назад ей исполнилось 55 лет.

Но, рассматривая фото в купальнике этой стройной женщины, многие её поклонники удивились, написали, что ей не дашь этот возраст. Свиридова подробно описала, как проходит её день на море. Артистка сравнила себя с Хэмингуэем.

Загорелая певица призналась, что вообще не загорает, а бывает на море по часу, утром и ближе к вечеру. "...каждое утро, до завтрака, я ухожу в море и плаваю, примерно, около часа. Надеваю ласты и веселюсь всеми возможными способами - кролем, брассом, на спине, на боку, по-собачьи", - рассказывает певица. Плавает Алёна до 9 утра, а после завтрака занимается творчеством и работой в саду и по дому. У Свиридовой в Керчи свой домик есть. "...Потом дела - писать, играть, обрезать розы и многое другое", - делится артистка и уточняет: "Возвращаюсь в море всегда к пяти".

"Мне нравится управлять катером. Погода сегодня чудесная, впрочем, как почти всегда этим летом. Для того, чтобы пройти под аркой Крымского моста нужно брать разрешение, вернее поставить в известность службы", - подписала она фото на фоне грандиозного сооружения.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)5 Авг 2018 в 9:38 PDT

И катается на водных лыжах.