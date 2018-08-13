Адвокат Сергей Жорин, представляющий сторону Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, рассуждает о «красивом разводе», но уже планирует взлом ее квартиры.

Рассмотрение иска по существу о расторжении брака и разделе имущества в Хамовническом суде Москвы назначено на 6 сентября. Бракоразводный процесс юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко стал одним из самых рейтинговых судебных разбирательств в истории этого суда. Заседание по делу будет проходит в закрытом режиме.

Адвокат Евгения Петросяна заявил ходатайство о выделении вопроса о разводе артистов в отдельное производство, потому что раздел имущества может длиться годами. По утверждению Сергея Жорина, Елена Степаненко требует большую часть совместно нажитого имущества, включая антиквариат и произведения искусства, хотя сама за все время купила одну-единственную картину.

«Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. В настоящее время они переданы ей на ответственное хранение. Однако судебный пристав не может попасть в квартиру. Не исключено, что придется вскрывать квартиру вместе с приставами, полицией, СМИ. Эта квартира оформлена на Петросяна. У него есть ключи, он платит за коммунальные услуги. Однако живет там Степаненко. Она не пускает никого», - заявил Сергей Жорин.

При этом адвокат рассчитывает на мировое соглашение между Петросяном и Степаненко, сообщает РИА Новости.