В сети обсуждают завлекательные наряды пианистки, выступающей на мировых сценах

Пианистка Лола Астанова родилась в Узбекистане, в шестилетнем возрасте начала учиться игре на фортепьяно в Ташкенте. Через год талантливую девочку приглашали принимать участие на концертах и фестивалях Европы и Америки. Лола Астанова - настоящая красавица.

С 18 лет она живет в США. Теперь артистку знают во всем мире.

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)15 Май 2018 в 9:28 PDT

В Instagram за успехами пианистки следит уже почти 500 тысяч подписчиков. Поклонников отмечают не только виртуозное исполнение Лолой Астановой произведений в разном жанре, от классики до рока, но и ее яркую красоту. Девушка предпочитает необычный стиль одежды для музыканта, исполняющего классику. Ее наряды стали называть сексуальными, - сообщает Ридус.

Хейтеры вообще обвиняют пианистку в излишней сексуализации искусства. "...мне кажется наоборот молодая, красивая, сексуальная привлекает внимание всех возрастов к настоящему искусству, что в этом плохого?" - защищают пианистку.

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)7 Июн 2018 в 9:56 PDT

Публикация от LOLA ASTANOVA (@lolaastanova)10 Май 2018 в 9:29 PDT