В сети обсуждают завлекательные наряды пианистки, выступающей на мировых сценах
33-летняя Лола Астанова
13 августа 2018, 18:21 [ «Аргументы Недели» ]
Пианистка Лола Астанова родилась в Узбекистане, в шестилетнем возрасте начала учиться игре на фортепьяно в Ташкенте. Через год талантливую девочку приглашали принимать участие на концертах и фестивалях Европы и Америки. Лола Астанова - настоящая красавица.
С 18 лет она живет в США. Теперь артистку знают во всем мире.
В Instagram за успехами пианистки следит уже почти 500 тысяч подписчиков. Поклонников отмечают не только виртуозное исполнение Лолой Астановой произведений в разном жанре, от классики до рока, но и ее яркую красоту. Девушка предпочитает необычный стиль одежды для музыканта, исполняющего классику. Ее наряды стали называть сексуальными, - сообщает Ридус.
Хейтеры вообще обвиняют пианистку в излишней сексуализации искусства. "...мне кажется наоборот молодая, красивая, сексуальная привлекает внимание всех возрастов к настоящему искусству, что в этом плохого?" - защищают пианистку.
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