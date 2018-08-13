Телеведущая Лара Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома

Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. Лера родила дочь сегодня, 13 августа. Девочка стала вторым ребенкам звезды. Только несколько дней назад теледива принимала поздравления с рождением первого внука, а сегодня она стала дважды мамой и принимает новые поздравления.

"Поздравляю от души! Дочка - это такое счастье! Здоровья малышке и всей вашей семье", "поздравляю вас с рождением доченьки!!! Счастья здоровья и благополучия вам!!!", "Поздравляю с рождением доченьки! Это огромное счастье! Здоровья малышке и маме!", - пишут поклонники Леры, опубликовавшей первое фото доченьки - крошечную ножку.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)13 Авг 2018 в 6:30 PDT

"Доченька", - объявила 47-летняя Кудрявцева о рождении дочки. Информации о росте и весе новорожденной пока нет. Вероятно, Лера родила в Москве.