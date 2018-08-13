Телеведущая Лара Кудрявцева родила второго ребенка и показала фото из роддома
13 августа 2018, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]
Телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров стали родителями. Лера родила дочь сегодня, 13 августа. Девочка стала вторым ребенкам звезды. Только несколько дней назад теледива принимала поздравления с рождением первого внука, а сегодня она стала дважды мамой и принимает новые поздравления.
"Поздравляю от души! Дочка - это такое счастье! Здоровья малышке и всей вашей семье", "поздравляю вас с рождением доченьки!!! Счастья здоровья и благополучия вам!!!", "Поздравляю с рождением доченьки! Это огромное счастье! Здоровья малышке и маме!", - пишут поклонники Леры, опубликовавшей первое фото доченьки - крошечную ножку.
"Доченька", - объявила 47-летняя Кудрявцева о рождении дочки. Информации о росте и весе новорожденной пока нет. Вероятно, Лера родила в Москве.
Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес